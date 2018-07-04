О туристических услугах расскажут по горячей линии

Фото пресс-службы администрации Черноморского района Республики Крым Фото пресс-службы администрации Черноморского района Республики Крым

Горячая линия, посвященная туристическим услугам и профилактике инфекционных угроз за рубежом, работает с 25 июня и продолжит принимать звонки по 9 июля, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Получить консультации в управлении можно по телефонам 20-86-66, 20-22-89, 8 904 492 92 30. В консультационном центре на базе Центр гигиены и эпидемиологии 68-48-94.

Часы работы горячей линии управления: понедельник - четверг: 9 - 18 часов; пятница: 9 - 16 часов 45 минут; перерыв: 13 – 13 часов 45 минут.

Также горячая линия организована в территориальных отделах управления.