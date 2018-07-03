Около семидесяти тысяч пассажиров проехали по единому билету в Крым в июне

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68 тыс. 298 пассажиров перевезено по единому билету в Крым и в обратном направлении с использованием железнодорожного, авиационного и автотранспорта в июне. И это на 20 % больше аналогичного периода 2017 года, сообщает Минтранс РФ.

Из них 48 тыс. 738, путешествовали в Крым, 19 тыс. 560 из Крыма. Единым билетом с использованием железнодорожного транспорта перевезено 53 тыс. 125 пассажиров, с использованием авиатранспорта – 15 тыс.173 пассажира.

Самыми популярными городами среди гостей стали Феодосия, Симферополь и Евпатория. С глубиной продажи до 30 сентября оформлено 308 тыс. 663 проездных документа.

Напомним, перевозки по единому билету в Крым и обратном направлении осуществляются с пересадкой в аэропортах Анапы и Симферополя, а также с пересадкой в автобусы на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы. Кроме того, организованы перевозки в Республику Абхазия с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера через аэропорт Сочи.

Оформить единый билет в Крым и Абхазию можно при оформлении железнодорожного билета в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей АО "ФПК", а также на сайте ОАО "РЖД" за 90 суток до планируемой даты поездки.

Единый билет с использованием авиационного транспорта в рамках проекта Fly&Bus, который реализуется с пересадкой в автобусы из нового терминала аэропорта Симферополя и международного аэропорта Анапы (Витязево) в города и санатории Крыма, можно приобрести одновременно с оформлением авиабилета на сайтах авиакомпаний и в агентских сетях по продаже авиабилетов, а также по прилету в кассах при предоставлении авиабилета. Ознакомиться с расписанием автобусов и местами продаж можно на сайте.