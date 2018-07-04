Акция "Мегаземляника" фестиваля Ural Terra Jazz может попасть в Книгу рекордов России

фото организаторов акции "Мегаземляника" фото организаторов акции "Мегаземляника"

Акция "Мегаземляника" в день фестиваля Ural Terra Jazz в Камышлове может попасть в Книгу рекордов России, сообщает правительство Свердловской области.

В Камышлове идет подготовка к традиционным праздничным мероприятиям, приуроченным ко Дню города, который пройдет 4 августа. Гостей приглашают на международный музыкальный фестиваль Ural Terra Jazz, а также на фестиваль декоративно-прикладного искусства и гастрономии "Земляничный джем" и фестиваль скульптур из песка Kamyshlov-art-Sand.

На сцену Ural Terra Jazz выйдут российские и зарубежные джазовые исполнители. Информация об артистах, которые выступят на фестивале регулярно обновляется, следить за новостями Ural Terra Jazz можно на официальном сайте события.

Также 4 августа гости Камышлова смогут попробовать знаменитое земляничное варенье, которое будет представлено на фестивале декоративно-прикладного искусства и гастрономии "Земляничный джем". В этом году его организаторы планируют провести масштабную акцию "Мегаземляника", чтобы попасть в Книгу рекордов России. Всем желающим предлагают выстроиться в фигуру земляники. Предполагается, что участниками акции станут не менее четырех тысяч жителей и гостей города. Подробности об условиях участия опубликованы на официальном сайте мероприятия.

Напомним, что в 2017 году фестивали Ural Terra Jazz, "Земляничный джем" и Kamyshlov-art-Sand собрали в Камышлове более 4 тыс. человек.