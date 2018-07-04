Владимир Путин наградил педагога из Ялуторовска
kremlin.ru
Педагогу организатору учреждения дополнительного образования "Центр туризма и детского творчества" Ялуторовска Ларисе Машеговой объявлена благодарность президента Владимира Путина.
Распоряжение о поощрении подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора в Тюменской области.
Ларисе Машеговой объявлена благодарность за заслуги в научной и педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов, многолетнюю добросовестную работу.