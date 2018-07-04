  • 4 июля 20184.07.2018среда
  • USD63,2194
    EUR73,7012
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер юго-восточный

Владимир Путин наградил педагога из Ялуторовска

Общество, 15:43 04 июля 2018

kremlin.ru

Педагогу организатору учреждения дополнительного образования "Центр туризма и детского творчества" Ялуторовска Ларисе Машеговой объявлена благодарность президента Владимира Путина.

Распоряжение о поощрении подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора в Тюменской области.

Ларисе Машеговой объявлена благодарность за заслуги в научной и педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов, многолетнюю добросовестную работу.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благодарность , президент

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:05 04.07.2018Около ста шестидесяти тысяч человек остановились в отелях Екатеринбурга в дни ЧМ-2018
15:54 04.07.2018Спасатели провели рейд на Иртыше в Уватском районе
15:43 04.07.2018Владимир Путин наградил педагога из Ялуторовска
15:32 04.07.2018Акция "Мегаземляника" фестиваля Ural Terra Jazz может попасть в Книгу рекордов России