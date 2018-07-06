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Шестеро жителей Тюмени пострадали от укуса гадюки

Общество, 15:32 06 июля 2018

фото www.severinform.ru

Шестеро жителей Тюмени пострадали от укуса гадюки за городом с начала сезона, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В легкой степени тяжести все они поступили в отделение токсикологии ОКБ № 1. После курса лечения - выписаны. Токсикологи обращают внимание, что змеиный яд работает внутри клетки и первой страдает кровеносная система, разрушаются эритроциты, головной мозг и печень.

Хотя считается, что яд гадюки обыкновенной обладает средней токсичностью, и летальные исходы маловероятны, однако, в ряде случаев, особенно при задержке оказания медицинской помощи более суток, могут развиться тяжелые осложнения, что резко ухудшает прогноз.

Врачи настоятельно рекомендуют сражу же обращаться в лечебное учреждение и не пытаться самостоятельно устранить последствия укуса. К примеру, отсасывание яда эффективно только в первые 5-10 минут. Велика опасность инфицирования ранки от укуса, поэтому применять этот метод не следует неопытному человеку. К тому же, таким методом удается эвакуировать не более 20 % яда. Категорически противопоказаны: наложение жгута на пораженную конечность, прижигания, разрезы.

Если это возможно, на догоспитальном этапе можно: прижечь место укуса йодом, наложить чистую не давящую повязку, иммобилизовать конечность, то есть исключить движение, чтобы не ускорять распространение яда.

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# гадюки , профилактика , укусы

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