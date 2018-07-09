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РН-Уватнефтегаз проведет в Тюмени форум для подрядчиков

Общество, 15:49 09 июля 2018

www.utmn.ru

Форум для подрядчиков и поставщиков, в том числе потенциальных, проведет ООО "РН-Уватнефтегаз"в тюменском технопарке 11 июня. Начало в 10 часов.

"РН-Уватнефтегаз" – нефтегазовая компания, которая занимается разведкой и добычей углеводородов. В активе компании 39 нефтяных месторождений и одно нефтегазоконденсатное.

На форуме планируется выступление представителей ООО "РН-Уватнефтегаз", ПАО "НК "Роснефть", которые расскажут об особенностях работы со своими поставщиками и подрядчиками.

В ходе встречи обсудят перспективы сотрудничества в соответствии с потребностями компании на 2019-2020 гг., а также проблемные вопросы, связанные с закупочными процессами и реализацией договоров.

Представители предприятий Тюменской области смогут изложить заказчику свои предложения о технологиях и услугах, которые могут быть использованы в основной деятельности компании ООО "РН-Уватнефтегаз".

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# подрядчики , РН-Уватнефтегаз

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