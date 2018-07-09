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"Ростех" представил на "Иннопроме" в Екатеринбурге сверхпрочный ноутбук

Общество, 17:16 09 июля 2018

rostec.ru

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представил на международной промышленной выставке "Иннопром-2018" в Екатеринбурге серийный образец новой версии отечественного защищенного ноутбука для экстремальных условий эксплуатации, сообщается на сайте "Ростеха".

Компьютер ЕС1866 может использоваться силовыми структурами для решения различных задач управления и работы с секретной информацией в полевых условиях. Также ЕС1866 может применяться в гражданских целях - для решения задач промышленности, логистики, сельского хозяйства, оказания медицинской помощи вне медицинских учреждений и/или в условиях чрезвычайных ситуаций.

Холдинг полностью готов к серийному производству данного устройства. "Созданный нами продукт основан на отечественной защищенной платформе "Эльбрус" и работает под управлением программного обеспечения российской разработки. Такой подход максимально защищает пользователей от возможных утечек информации", - рассказала директор по коммуникациям госкорпорации "Ростех" Екатерина Баранова.

Герметичный корпус ноутбука выполнен из сверхпрочного алюминиевого сплава, он устойчив к воздействию внешних факторов, таких как вибрация, удары, экстремальные температуры (от - 20 до +55°С), попадание влаги. Компьютер оснащен 17-дюймовым экраном и имеет габариты 41,3 см по длине, 34 см по ширине, 8 см по толщине.

Представленный на выставке компьютер работает под управлением российской операционной системы "Эльбрус", однако, на него может быть установлена и любая другая операционная система, в том числе операционная система специального назначения Astra Linux.

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# ИННОПРОМ-2018

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