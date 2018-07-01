Рэпер ST презентует сборник "Рэпер против музыки" в Тобольске

Рэпер ST. Фото с сайта pinme.ru Рэпер ST. Фото с сайта pinme.ru

Александр Степанов из Москвы более известный россиянам как рэпер ST выступит на литературном фестивале "Сибирская Ипокрена" возле тобольского ТЦ "Жемчужина Сибири" в 16 часов 30 минут 22 июля.

Исполнитель презентует свой первый сборник авторских стихов "Рэпер против музыки. Стихи, дописанные на балконе".

"НаSTоящий и искренний Александр Степанов рассказывает о настоящем, о том, что сегодня происходит в мире, на твоей улице, а возможно и в соседней квартире", - утверждают организаторы.

Топовый исполнитель российской эстрады станет заключительной нотой в череде событий литературного фестиваля. "Сибирская Ипокрена" соберет горожан и жителей Тобольска с 18 по 22 июля. По оценкам организаторов состоится более 60 мероприятий, приглашено более 50 спикеров. Все мероприятия развернутся на трех площадках: тобольский кремль, сад Ермака и площадь перед ТЦ "Жемчужина Сибири".

Яркими событиями программы встреча с Галиной Юзефович в формате беседы "Как понять, что читать", лекция главного редактора "Горький" Константина Мильчина о создании книжного клуба, мастер-класс Майи Кучерской "Creative writing school", встреча с лауреатом "Большой книги" писателем Шамилем Идиатуллиным, который побеседует с тоболяками о литературе и советском прошлом. Лауреат премии "Национальный бестселлер" Алексей Сальников прочитает лекцию на тему "За гранью реальности" 21 июля в Тобольске.

Организаторы фестиваля подчеркивают, что каждый гость найдет для себя что-то интересное, программа разнообразна и охватывает широкий круг тем, касающихся литературы, истории, общественных тенденций. Тем, кто интересуется писательством, фестиваль подарит уникальную возможность пообщаться с профессионалами этого дела и получить практические рекомендации. В качестве знакомства с новыми книжными форматами на фестивале пройдет конкурс буктрейлеров – коротких видеороликов, прославляющих книгу. Также гости примут участие в литературном питчинге - презентации книги, которая должна привлечь потенциальных издателей и литагентов.

Все мероприятия фестиваля "Сибирская Ипокрена" бесплатны, вход свободный.

Напомним, 14 июля спикеры фестиваля "Сибирская Ипокрена" выступят с лекциями в Тюмени.

Лина Орлова