Московский симфонический оркестр под управлением Павла Когана даст концерт в Тюмени

фото Тюменское концертно-театральное объединение фото Тюменское концертно-театральное объединение

Московский симфонический оркестр под управлением Павла Когана даст концерт в Большом концертном зале им. Юрия Гуляева в Тюменской филармонии 19 октября в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Концерт пройдет в рамках гастрольного тура, посвященного 75-летию оркестра. Коллектив пользуется заслуженной популярностью у слушателей благодаря не только высочайшему исполнительскому уровню, но и интересным программам. Оркестр всегда отличался своей мобильностью — умением быстро осваивать репертуар, и, в совершенстве владея разными стилистическими манерами, мастерски его интерпретировать.

Московский государственный академический симфонический оркестр — один из старейших отечественных симфонических коллективов, в его составе играют талантливые музыканты, лауреаты международных конкурсов, бережно хранящие традиции русской исполнительской школы.

С 1 октября по 4 ноября оркестр впервые совершит масштабный тур по России, представляя трактовку галантной русской музыки, а также западноевропейской классики и романтики.

Услышать оркестр смогут меломаны Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Набережных Челнов, Ижевска, Перми, Екатеринбурга, Уфы, Магнитогорска, Челябинска, Тюмени, Омска, Новосибирска, Барнаула, Томска, Кемерова, Красноярска, Иркутска, Хабаровска и Владивостока. За дирижерский пульт во всех концертах встанет маэстро Павел Коган.