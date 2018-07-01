Первый тюменский полумарафон "Стальной характер" стартовал в Тюмени

Призовой фонд 610 тыс. рублей и множество медалей за волю к победе в первом тюменском полумарафоне получат целеустремленные легкоатлеты, которые приехали из 33 регионов России, чтобы принять участие в забеге "Стального характера" 14 июля.

Как рассказал на открытии мероприятия куратор программы "Здравый смысл", депутат Тюменской гордумы Андрей Потапов, полумарафон в 5, 10 и 21,1 км бегут спортсмены и любители бега из России и Казахстана.

"Проекту "Стальной характер" больше пяти лет, но впервые в рамках проекта мы проводим полумарафон. Это мероприятие собрало в Тюмени представителей 33 регионов нашей страны. Сегодняшняя жара как ничто другое даст вам проявить свой стальной характер. Это будет непросто, особенно тем, кто бежит 21 километр. Удачи вам, терпения, чтобы не было травм", - пожелал участникам забега Андрей Потапов.

"Стальной характер при жаре не сплавится", - этими словами поддержки взбодрил бегунов член правления компании СИБУР, генеральный директор "Запсибнефтехим СИБУР Тобольск" Игорь Климов перед стартом тюменского полумарафона.

Представители СИБУРа тоже бегут полумарафон. Гульназ Закирова и Алсу Мулашева работают в СИБУРе в Тобольске, и также участвовали в "Стальной характере" накануне. В областной столице девушки решились на полумарафон. Перед забегом они волновались. "Страшно. Никогда не бегали такую, дистанцию. Но поменьше мы и в Тобольске бегаем, корпоративно. По Тюмени побежим в лёгком темпе, ориентируемся уложиться в два часа и двадцать минут. Должны вынести", - рассчитывают девушки.

Регистрация участников началась ещё в 8 часов. Атлеты фотографировались, общались, а также разминали мышцы. Здесь их ждала площадка с массажерами, которые помогли спортсменам разогреть мышцы до старта и расслабить ноги после забега.

Рядом - площадка для сдачи ГТО, а также по всей Центральной площади устраивали разогревающие разминки представители спортклубов города.

Примерно за 20 минут до старта ведущие провели разминку по-настоящему. Спортсмены знают, что помимо энтузиазма нужно верно рассчитать свои силы и тщательно разогреть организм.

Тюменский покоритель триатлона, или, как он сам себя называет обладатель титула Ironman Александр Андросов, предводительствует в группе тех, кто стремится завершить полумарафон за один час и 59 минут.

"На крутых марафонах есть такое, называется пейсмейкеры. Наш - очень крутой марафон. Вообще есть система оценки по организации марафона и наш в рейтинге набирает баллы, нам осталось немного до пяти (по пятибалльной шкале)", - пояснил атлет.

Александр рассказал, что специально для марафона "Стальной характер" партнёры мероприятия купили специальный станок для того, чтобы каждый участник смог подписать свою медаль. "У меня таких медалей уже штук двадцать, а эта будет именной и с датой", - сказал он.

Решилась на 10-километровый забег кмс на 100 метров с барьерами, призер Всероссийских соревнований по легкой атлетике среди юниоров Лилия Воронина. В зрелом возрасте профессиональный спорт сменился большой любовью к бегу. Тюменка мечтает пробежать полумарафон, но рисковать не будет. Воронина бежит не за медалью, а ради удовольствия. "Бежишь, и все проясняется, самоуважение возрастает. Жизнь прекрасна!", - считает спортсменка.

Тюменец Константин Каляцких участвовал в забеге "Стального характера", в том числе недавно был в Тобольске. "Тоболяки приняли хорошо, пробежали весело и здорово. Пришел сюда за второй медалью. Я не очень уверен в своих силах, поэтому пока решился на 10 километров. Хочу почувствовать вновь, на что способен мой организм", - пояснил он.

Гости из Новосибирска также оценили дистанцию в Тобольске в 8 км. Им показалось лёгким состязание, потому ребята командой приехали в Тюмень, на новое событие "Стального характера". "Состязанию есть куда расти, мероприятие неплохое, как "Гонка героев"", - сравнил новосибирский спортсмен Никита Менщиков.

В забеге приняли участие много возрастных спортсменов. 68-летний житель Заводоуковска Леонид Пропысов бегает всю жизнь, участвовал во многих забегах и очень рад, что полумарафон стали проводить в Тюмени.

Его ровесник Евгений Бутаков и 56-летняя Галина Речкалова из клуба "Ювента" круглый год занимаются бегом, зимним плаванием, день начинают с зарядки и 10-километровой пробежки, а раз в неделю - объёмная тренировка 25 км. Марафоны участвовали в "Гонке героев", а ныне бегут четыре полных круга - полумарафон "Стальной характер".

Заместитель председателя молодежного парламента при госдуме Кирилл Харитонов присоединился к тюменскому полумарафону. Тюменец убежден, что малая родина поможет осилить дистанцию.

"В лучшем городе Земли можно осилить не только 21 километр, но и полный марафон. Родные стены нам помогут. Сегодня здесь собрались любители бега из более тридцати регионов страны - это серьёзная заявка на серьёзный марафон. Думаю, он станет ежегодным. На мой взгляд, марафон - это показатель серьёзного отношения города к спорту. Потому что такие города, как Казань, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, принимают у себя полумарафоны и марафоны", - рассказал он.

Результаты полумарафона будут зафиксированы по правилам Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS) и могут пойти в индивидуальный зачет атлетов, а также установление личных рекордов.

Самой популярной дистанцией стала именно в 21,1 км. На нее зарегистрировалось 38,3 % участников. Дистанцию 10 км выбрали 34,3 %, а 5 км – 27,4 %. Проверить свои силы и выносливость чаще всего хотят мужчины – их больше 65 %.

Каждый финишер получит именную фирменную медаль с изображением достопримечательностей Тюмени. А по пять человек, которые быстрее соперников преодолеют дистанции в 10 и 21,1 км в мужском и женском зачете, получат призы. Таким образом, на вознаграждение могут рассчитывать 20 самых быстрых участников обоих дистанций – 10 мужчин и 10 женщин.

"Стальной характер" ежегодно привлекает десятки тысяч людей. Благодаря этому забегу число граждан, ведущих здоровый образ жизни, постоянно растет. Кроме того, он выполняет задачу по увеличению до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Это одна из задач, которые президент России Владимир Путин обозначил в своем указе от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Лина Орлова