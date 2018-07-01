На улице Осипенко в Тюмени полным ходом идет капремонт

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Работы по устройству основного ливневого коллектора и дождеприемных веток на участке от ул. Свердлова до ул. Первомайской завершены. Сейчас укладывают земляное полотно. Подрядчик выполняет все в соответствии с условиями контракта, из сроков по намеченному графику не выбивается.

Об этом сообщил начальник отдела строительства автомобильных дорог дирекции автомобильных дорог и мостов Тюмени Александр Чепурин, рассказывая о капитальном ремонте ул. Осипенко.

По его словам, контракт на проведение работ заключен на два года. В течение 2018 и 2019 годов на дороге в 1,1 км пройдет капитальный ремонт проезжей части, будет устроена ливневая канализация, парковки (появится около 40 дополнительных машиномест), наружное освещение, тротуары.

Дополнят облик улицы велосипедные дорожки и новые остановочные павильоны для общественного транспорта.