Росстандарт разработал меры борьбы с недоливом топлива на АЗС

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Росстандарт подготовил комплекс мер, в том числе изменения в федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" и "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (КоАП), призванные решить проблему недолива топлива на АЗС.

Сейчас эти предложения обсуждаются с участием представителей экспертного, отраслевого сообщества и топливного бизнеса. Об этом на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2018" в Екатеринбурге сообщил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

"С начала года на более чем 50 автозаправочных станций наложены штрафы на общую сумму свыше 28 млн рублей. Самый крупный в совокупном размере наложенный на оператора топливного рынка штраф составил около 6 млн рублей, - пояснил он. - Но сегодня "оборотные штрафы" распространяются только на нарушения в части несоответствия топлива установленным требованиям технического регламента. Эту практику предлагается распространить и на нарушения в части недолива топлива".

Ответственность за нарушения на топливном рынке (так называемые "оборотные штрафы") вступили в силу 29 января 2018 года. В настоящее время ответственность за нарушения обязательных требований к топливу определяется статьей 14.43.1 "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". За нарушения требований технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному топливу, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" в части несоответствия характеристик топлива, относящихся к физико-химическим показателям, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 1% совокупного размера выручки, полученной от реализации топлива, являющегося объектом технического регулирования технического регламента, но не менее 500 тыс. рублей.

В качестве административного наказания за повторное правонарушение предусматривается наложение административного штрафа в размере 3%, но не менее двух миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. За нарушение требований в части маркировки, содержания необходимой информации для потребителей, а также в области обязательного подтверждения соответствия предлагается наложение штрафа в размере 100–300 тыс. рублей.