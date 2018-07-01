Тюменская область приняла первых участников проекта "Императорский маршрут"

фото агентства туризма и продвижения Тюменской области фото агентства туризма и продвижения Тюменской области

Туристы из Германии, Москвы, Омска и Новосибирска оказались в числе первых участников "Императорского маршрута" по Тюменской области, которые посетили места, связанные с пребыванием семьи Николая II и представителей династии Романовых, сообщили в пресс-службе агентства туризма и продвижения Тюменской области.

"Это люди, которые давно и увлеченно занимаются изучением биографии семьи Романовых. Группа уехала в Екатеринбург с массой впечатлений, теплыми словами о приеме и обещаниями новых встреч", - рассказала экскурсовод Оксана Котельникова, сопровождающая туристов в Тюмени и Тобольске.

Напомним, экскурсионная программа построена по маршруту "Тюмень – с. Покровское – с. Абалак – Тобольск - Екатеринбург" и в этом году посвящена 100-летию со дня трагических событий в истории нашего государства.

В рамках тура для гостей провели обзорную экскурсию по Тюмени и рассказали историю дома Романовых. Затем группа отправилась в дом-музей Григория Распутина в его родном селе Покровском. Побывали экскурсанты в тобольском туристическом комплексе "Абалак" и Абалакском Свято-Знаменском мужском монастыре.

В Тобольске туристы посетят музей семьи императора Николая II и музей "Дворец наместника", который раскрывает тему 300-летнего правления Сибири, начиная с побед отряда атамана Ермака и установления воеводского правления до революционных событий 1917 года.

Завершается маршрут в Екатеринбурге. После обзорной экскурсии и посещения музеев туристы отправились в урочище "Ганина яма" - одно из самых посещаемых паломнических мест, куда в течение всего года приезжают паломники и туристы со всего мира. Сюда были привезены останки последнего российского императора и его семьи. После того, как в 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II к лику святых, было решено основать на Ганиной яме монастырь в честь святых царственных страстотерпцев.

Национальный туристический проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой Министерства культуры Российской Федерации совместно с фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Координатор проекта — департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области. Цель проекта — возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления династии Романовых.

Ознакомиться с подробной экскурсионной программой можно на сайте императорскиймаршрут.рф. По вопросам приобретения тура нужно обращаться в ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" по телефону: 8 (3452) 56-89-72.

Узнать подробнее о самых интересных мероприятиях в Тюмени и Тюменской области можно на сайте https://visit-tyumen.ru/.

Туристско-информационный центр Тюменской области – ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" начал свою работу в 2017 году. Основными направлениями деятельности агентства являются консультационная и информационная функция, продвижение туристского потенциала региона, повышение узнаваемости Тюменской области за пределами региона. Руководитель - Мария Сергеевна Трофимова.