Ключевые вопросы по пенсионной реформе обсудят до второго чтения в Госдуме

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

27 вопросов правительству по поводу пенсионной реформы подготовила Общественная палата. Об этом заявила член ОП Наталья Починок, сообщает "Взгляд".

"Ключевые 12 вопросов вошли в текст заключения Общественной палаты. Все наши предложения касаются поддержки разных категорий граждан в связи с пенсионным маневром", – рассказала председатель комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

По ее словам, нужно очень четко понять вопрос, связанный с реальной трудоспособностью и заболеваемостью населения, уровнем инвалидизации, рассчитать, увеличивает ли повышение пенсионного возраста рост заболеваемости. "Правительство говорит, что нет, наоборот. Больничные листы лиц пенсионного возраста показывают, что, наоборот, работающие пенсионеры меньше болеют, держатся за работу", - отметила Наталья Починок и добавила, что все эти вопросы будут учтены при работе над правительственным законопроектом в парламенте.

Напомним, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 17 июля рекомендовал принять правительственный законопроект, предусматривающий повышение возраста выхода на пенсию. На заседании комитета присутствовали представители общественных организаций, в том числе и Наталья Починок.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с руководством Совфеда заявил, что Госдума 19 июля рассмотрит в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионное законодательство.

16 июля стало известно, что из 80 российских регионов поступили положительные отзывы на проект изменений в пенсионное законодательство. Кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.

"Закон будет принят как концепция в первом чтении. Те вопросы, которые сейчас поднимаются, будут обсуждены до второго чтения. Связанные с пенсионным маневром риски будут нивелированы", – сказала Починок.

Она так же сообщила, что "утром в преддверии заседания комитета состоялось и другое важное событие. Заседал общественный совет Пенсионного фонда, обсуждались параметры бюджета Пенсионного фонда до 2021. Долго дискутировали, а действительно ли пенсии действующих пенсионеров будут увеличены на 1 тысячу рублей в среднем в год. Я как председатель общественного совета Пенсионного фонда могу сказать, что такие параметры действительно заложены в бюджет".