Денис Каравайкин из Каскары открыл детскую студию с господдержкой

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Многодетный отец Денис Каравайкин из с. Каскара Тюменского района открыл детскую студию с поддержкой Центра "Мой бизнес" Тюменской области. Специалисты помогли в формировании пакета документов для подачи заявки на займ от регионального фонда финансирования предпринимательства.

На выделенные средства Денис приобрел игровое оборудование: лабиринт, интерактивную стену, сделал ремонт. Так, в селе Каскара появилась студия "Карамелька" для детей.

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"Денис не останавливается на достигнутом и планирует открыть новые площадки в других поселениях. Он верит, что детские улыбки — лучшая награда за труды", - рассказали в центре "Мой бизнес".

Поддержка предпринимателям оказывается по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".