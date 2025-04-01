Более 6,6 млрд рублей направят на капремонт в Тюменской области за два года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 6,6 млрд рублей направят на капремонт в Тюменской области за два года. Для этого Фонд капитального ремонта заключит с подрядными организациями 2,5 тыс. контрактов, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

15 апреля завершают приём заявок на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций. Только статус его участника дает возможность бизнесу участвовать в работах по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Заявки принимают на электронной торговой площадке Сбербанк АСТ.