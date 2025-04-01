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Более 6,6 млрд рублей направят на капремонт в Тюменской области за два года

Экономика, 17:00 11 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 6,6 млрд рублей направят на капремонт в Тюменской области за два года. Для этого Фонд капитального ремонта заключит с подрядными организациями 2,5 тыс. контрактов, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

15 апреля завершают приём заявок на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций. Только статус его участника дает возможность бизнесу участвовать в работах по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Заявки принимают на электронной торговой площадке Сбербанк АСТ.

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# ЖКХ , капитальный ремонт , подрядчики

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