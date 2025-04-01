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Тобольские собаководы готовятся принять участие в праздновании Дня Победы

Общество, 17:10 11 апреля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тобольские собаководы и их питомцы планируют принять участив в праздничном шествии ко Дню Победы 9 мая. Организаторы ожидают, что к событию присоединятся примерно 30 человек со своими собаками.

Такие шествия в Тобольске проводят с 2010 года. В первом ряду обычно шагают горожане с питомцами одной породы, например, с немецкими овчарками. Участники в этот день придерживаются единого стиля: белый верх — футболка с эмблемой общественной организации "Кинологическое объединение "Лидер", темный низ. На собаках будут попоны песочного цвета. Часть уже готова, остальные - дошивают или покупают.

"Люди участвуют с удовольствием. В колонне можно будет увидеть немецких овчарок, ротвелеров, шелти, босеронов, собак других пород и дворняжек. Проводим такие шествия, чтобы люди помнили о том, что собаки были на фронте в Великую Отечественную войну", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель кинологического объединения "Лидер", педагог дополнительного образования Дома детского творчества Наталья Желонина.

Репетиции шествия начнутся со следующей недели. Присоединиться могут все желающие, не обязательно быть членом клуба "Лидер". Организаторы будут рады как взрослым, так и детям с питомцами. Участие бесплатное. За расписанием можно следить в сообществе организации во ВКонтакте.

Накануне праздника, 8 мая, на стадионе "Тобол" состоятся показательные выступления юных и взрослых кинологов. Здесь планируют продемонстрировать зрителям, как собаки задерживают злоумышленников, выполнение команд. Возрастное ограничение: 12+.

Это не единственные мероприятия, которые организует кинологический клуб "Лидер" в Тобольске в ближайшее время. В рамках празднования Дня пограничника, который отмечается 28 мая, пройдут городские соревнования на "Кубок Героя Советского Союза Н.Ф. Карацупы". Впервые такое событие состоялось в 2024 году. Тогда организаторы решили, что оно будет ежегодным.

Инна Пахомова

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# День Победы , праздник , собаки , собаководство , Тобольск

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