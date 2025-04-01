Бесплатные кинопоказы для старшего поколения состоятся в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатные кинопоказы для старшего поколения состоятся в Тюмени в честь 80-летия Великой Победы в кинотеатре "Премьер" с 1 по 11 мая (кроме 9 мая), сообщает департамент культуры Тюменской области.

Чтобы попасть на показ, нужно зарегистрироваться на сайте — на почту придут порядковый номер и кодовое слово, взять с собой пенсионное удостоверение или свидетельство о выходе на пенсию по возрасту, на входе в зал назвать свой номер и кодовое слово, показать документ сотруднику кинотеатра.

Для справок: 8 (3452) 49-00-22, 49-00-23.