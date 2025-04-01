  • 11 апреля 202511.04.2025пятница
  • USD85,0159
    EUR94,6036
  • В Тюмени 1..3 С 1 м/с ветер западный

Бесплатные кинопоказы для старшего поколения состоятся в Тюмени

Общество, 08:56 11 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатные кинопоказы для старшего поколения состоятся в Тюмени в честь 80-летия Великой Победы в кинотеатре "Премьер" с 1 по 11 мая (кроме 9 мая), сообщает департамент культуры Тюменской области.

Чтобы попасть на показ, нужно зарегистрироваться на сайте — на почту придут порядковый номер и кодовое слово, взять с собой пенсионное удостоверение или свидетельство о выходе на пенсию по возрасту, на входе в зал назвать свой номер и кодовое слово, показать документ сотруднику кинотеатра.

Для справок: 8 (3452) 49-00-22, 49-00-23.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кино

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:24 11.04.2025В Тюменском драматическом театре заменят кресла
10:13 11.04.2025До 10 градусов тепла ожидается в Тюменской области в выходные
10:02 11.04.2025Тюменская группа "Позитивушки" представит Пасхальный концерт
09:40 11.04.2025Отрасль загородной недвижимости представят тюменцам на выставке "Загород Экспо"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора