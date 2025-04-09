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Сайт с программой музейных событий к 80-летию Победы создали в Тюменской области

Общество, 18:40 09 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специальный сайт с программой музейных мероприятий создали в Тюменской области к 80-летию Великой Победы, сообщает информационный центр правительства региона.

На ресурсе представлена подробная программа в музеях Тюмени, Тобольска и Ялуторовска. Это тематические выставки, экскурсии, встречи, патриотические акции, образовательные проекты и другие инициативы, реализуемые Тюменским музейно-просветительским объединением.

Посетители сайта могут ознакомиться с подробной афишей и выбрать интересующие события.

На портале также размещены оцифрованные экспонаты времен войны: документы, письма, фотографии. Один из разделов рассказывает о деятельности музеев в годы Великой Отечественной.

Здесь представлены материалы о выдающихся музейных деятелях и сотрудниках, чьи судьбы связаны с военным временем.

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# Великая Отечественная война , День Победы , музеи

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