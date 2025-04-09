Сайт с программой музейных событий к 80-летию Победы создали в Тюменской области
Специальный сайт с программой музейных мероприятий создали в Тюменской области к 80-летию Великой Победы, сообщает информационный центр правительства региона.
На ресурсе представлена подробная программа в музеях Тюмени, Тобольска и Ялуторовска. Это тематические выставки, экскурсии, встречи, патриотические акции, образовательные проекты и другие инициативы, реализуемые Тюменским музейно-просветительским объединением.
Посетители сайта могут ознакомиться с подробной афишей и выбрать интересующие события.
На портале также размещены оцифрованные экспонаты времен войны: документы, письма, фотографии. Один из разделов рассказывает о деятельности музеев в годы Великой Отечественной.
Здесь представлены материалы о выдающихся музейных деятелях и сотрудниках, чьи судьбы связаны с военным временем.