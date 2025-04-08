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Тюменцы от 16 лет могут вступить в волонтерский корпус 80-летия Победы

Общество, 18:09 08 апреля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы в возрасте от 16 лет могут вступить в волонтерский корпус, занимающийся организацией подготовки к празднованию 80-летия Победы.

Как рассказала активист движения "Волонтеры Победы" Татьяна Полякова, новичков подготовят для проведения патриотических мероприятий и будут помогать им.

По ее словам, более 500 представителей движения ежегодно принимают участие в организации шествия "Бессмертный полк". В 2025 году ожидается большее количество волонтеров Победы. Участвуют добровольцы и в дистанционных акциях. В частности, они модерируют заявки, которые пользователи присылают для "Бессмертного полка" в онлайн-формате.

"Каждый волонтер проходит обучение. В 2025 году даже будем обучать их оказанию первой медицинской помощи. У каждого свои задачи. Есть медийные добровольцы, есть люди, отвечающие за сопровождение, лидерство. Они берут себе в группу горожан, курируют их в момент проведения "Бессмертного полка".

"Волонтеры Победы" являются самым важным организатором в этой акции. Без них там будет сложно, они помогают полностью во всем", — поделилась Татьяна Полякова.

В 2025 году в Тюмени планируют провести шествие "Бессмертного полка" впервые с 2022 года. Окончательное решение о проведении будет зависеть от обстановки. О том, как будет проходить акция, расскажут на пресс-конференции в Москве в середине апреля.

Инна Пахомова

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# акция , Бессмертный полк , Волонтеры Победы , патриотизм

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