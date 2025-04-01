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Гастрономический фестиваль "Привал Победы" пройдет в Тюмени на двух площадках

Общество, 13:20 10 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подготовка к гастрономическому фестивалю "Привал Победы" стартовала в Тюмени. Фестиваль пройдет 9 мая на Городской площади у администрации города и площади 400-летия Тюмени. Свои корнеры откроют более 15 рестораций.

"Каждый ресторатор готовит одну-две позиции на выбор по мотивам полевой кухни либо так называемых кремлевских обедов, которые были в 1945 году в честь окончания Великой Отечественной войны. Это нельзя назвать копированием. Будет взято блюдо из полевой кухни и обыграно по-своему. Рестораторы тщательно готовятся к празднику, некоторые даже заказывают стилизованную форму, которая будет напоминать о тех временах", — рассказал соучредитель Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров города Филипп Тарасов.

Рестораторы на протяжении дня будут проводить бесплатные мастер-классы. Блюда по мотивам полевой кухни смогут приобрести все желающие.

Среди горожан разыграют подарки. Организаторы формируют призовой фонд.

Сибирская ассоциация рестораторов и отельеров в 2025 году запланировала серию событий. Так, с 10 февраля по 10 марта в кофейнях и кондитерских города состоялся "Колокольников фест", посвященный купцу Колокольникову. В День города повторят опыт проведения семейного гастрономического фестиваля. Во время Тюменского нефтегазового форума пройдет отдельный фестиваль "Сибирь на вкус".

Направление гастрономического туризма в регионе развивается активно, подчеркнул руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

"Не проходит и месяца, чтобы у нас не появилось какое-то новое заведение с интересной концепцией. Активно с точки зрения гастрономических предложений развивается территория вокруг квартала "1А Первомайская". Наши предприниматели взаимодействуют с крупными федеральными рестораторами, создают совместные проекты. Уже анонсировано появление нового заведения "Техникум". Предприниматель из Москвы разрабатывает концепцию ресторана "Горыныч". Для нас это яркий показатель, потому что такие заведения открыты только в Москве и Сочи. То, что этот бренд появится в Тюмени, говорит о том, что мы становимся интересной территорией, где можно запускать новые проекты", — поделился он.

Дмитрий Пухов уверен: с каждым разом предприниматели будут активнее интегрироваться со своими гастрономическими фишками в общую событийную повестку городов и регионов в целом.

Предпринимателям, запускающим бизнес в ресторанной сфере, рекомендуют развивать гастрономическую идентичность, внедрять в меню блюда с локальными продуктами. В регионе была проделана большая работа, сформирована концепция, раскрывающая интеграцию аутентичных рецептур в заведениях Тюменской области.

"С нашими предпринимателями Агентство туризма и продвижения Тюменской области легко делится этой информацией, чтобы они могли использовать это в своих концепциях, завоевывая новую аудиторию. Мы не говорим о том, что все рестораны должны трансформироваться в заведения русской или сибирской кухни. Даже в концепции итальянской кухни можно сделать пару блюд, которые бы подчеркивали идентичность региона на гастрономической карте", — заключил Дмитрий Пухов.

Инна Пахомова

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# гастрономический туризм , гастрономический фестиваль , Дмитрий Пухов

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