Тюменский филармонический оркестр подарит незабываемый вечер на набережной Туры

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Бесплатный концерт Тюменского филармонического оркестра на набережной рядом с мостом Влюбленных начнется 20 июля в 18 часов 30 минут.

По информации организаторов мероприятия - ПАО "Запсибкомбанк", в этот раз пришедшие услышат хорошо знакомые классические произведения российских композиторов, которые прозвучат в исполнении оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного деятеля искусств России Евгения Шестакова.

В программе "Популярная симфоническая музыка" прозвучат произведения Матвея Блантера, Исаака Дунаевского, Евгения Доги, Андрея Петрова и многих других. В завершение концерта будет исполнена лезгинка из балета "Гаянэ" Арама Хачатуряна.