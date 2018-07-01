Открытую уличную выставку в Ишиме посвятили царской семье

Фото Геннадия Крамора Фото Геннадия Крамора

100-летие со дня гибели царской семьи было ознаменовано появлением открытой выставки в Ишиме. Место для нее выбрано не случайно – улица Деповская в залинейной части города. Вплоть до середины 30-х годов прошлого века эта часть Ишима носила название Алексеевский поселок, в честь цесаревича Алексея. И этому было несколько причин.

Как выяснили ишимские краеведы, само открытие станции Ишим в 1913 году проходило в день 300-летия Дома Романовых. А в 1918 году через станцию Ишим прошел царский поезд в сторону Омска, а буквально через сутки поезд развернули. И состав с будущими мучениками российскими вновь через Ишим пошел на Екатеринбург.

"На открытой выставке мы расположили исторические фотографии с открытия станции Ишим, вид Алексеевского поселка, фотографии царской семьи, - рассказал научный сотрудник музейного комплекса им. Петра Ершова Геннадий Крамор. – Для нас это повод вспомнить, что Ишим определенным образом связан с царской семьей, напомнить современникам, что о трагических событиях тех времен нельзя забывать".

В фондах музейного комплекса в Ишиме есть еще один загадочный экспонат, связанный с династией Романовых, – его называют царская книжка. Дневник человека, записи которого свидетельствуют о весьма близком отношении ко двору и событиям в нем. Но сказать достоверно, чьи это записи, краеведы пока не могут. По одной из версий, возможно, автор - юный князь Михаил Александрович.

Инна Кондрашкина