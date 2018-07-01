Попавшего в беду восточного широкорота спасли в Приморье

Восточного широкорота спасли сотрудники нацпарка "Земля леопарда"/фото нацпарка "Земля леопарда" Восточного широкорота спасли сотрудники нацпарка "Земля леопарда"/фото нацпарка "Земля леопарда"

Травмированный восточный широкорот не мог летать и рисковал погибнуть, но благодаря должному уходу быстро пошел на поправку и благополучно вернулся в дикую природу, сообщает национальный парк "Земля леопарда".

Синюю птицу с травмой нашли в центральной части нацпарка у дороги, она долгое время была прикована к земле. По предположению специалистов, к моменту обнаружения широкорота он провел под палящим солнцем не менее суток. Осмотр найденыша показал, что у него почти полностью отсутствовал хвост: все перья, кроме одного, были выбиты. Пернатый мог стать жертвой атаки хищника либо был случайно задет проезжающим у нацпарка автомобилем.

"Беспомощного восточного широкорота мы выхаживали впервые, и большую помощь в этой работе нам оказали волонтеры, – подчеркнул старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова Глеб Седаш. – Было очевидно, что без постороннего вмешательства эта взрослая птица могла погибнуть, поэтому ее временно изъяли из дикой природы. Мы рады, что смогли помочь этому красивому и яркому животному".

Как отметил приморский орнитолог Юрий Глущенко, восточный широкорот – достаточно редкая птица в России, численность которой за последние десятилетия сокращается. Распространен в Индии, Японии, Китае и даже в Австралии. Приморский край и юг Хабаровская края являются северной границей ареала. Гнездится он в дуплах, гнездах, зачастую обустроенных другими птицами. Главный поставщик "квартир" для широкорота в Приморье – черный дятел. Питается насекомыми, в первую очередь – жуками.

В английском языке восточного широкорота называют долларовой птицей из-за узора под крыльями.