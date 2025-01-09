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Проблемы советской урбанизации обсудят в Тюмени на всероссийской конференции

Общество, 09:18 09 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийская научная конференция "Право на город при (пост)социализме: практики гражданства, городской дискурс и урбанизм в СССР" пройдет в Тюмени 14−15 марта. Основная тема — обсуждение проблем советской урбанизации, практик городского управления и планирования в контексте современной теории "право на город", получившей известность благодаря трудам видных теоретиков Анри Лефевра и Дэвида Харви.

Участниками могут стать историки, архитекторы, искусствоведы, антропологи, социологи, политологи, географы и культурологи, чьи исследовательские интересы связаны с советским городом и социалистическими типами урбанизации. Для этого необходимо прислать тезисы объемом до 8 тыс. знаков (с пробелами) и CV на адрес igor.stas@mail.ru. Заявки принимают до 19 января. Результаты отбора будут оглашены до 26 января. Формат конференции очный.

При подаче заявки нужно указывать готовность приехать на конференцию. Организаторы смогут компенсировать проезд и проживание только авторам лучших заявок. Языки конференции: русский, английский, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Возрастное ограничение: 18+

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# научная конференция , ТюмГУ

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