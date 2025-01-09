В Тюмени участники театральной школы попробуют себя в пяти направлениях

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Примерно 150 участников театральной школы "Теплица" попробуют себя в пяти направлениях на базе Молодежного театрального центра "Космос" в Тюмени с 1 апреля по 15 сентября. Основная тема 2025 года – сайт-специфик театр.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор учреждения, автор проекта Ирина Вадачкория.

"Теплица" проводится уже не первый год — в 2025 году это будет третья театральная школа. Каждый год мы пересобираем ее: например, в 2023 году это были просто пять направлений театра, в 2024-м к ним добавилась общая тема, мы изучали современную драматургию, а общая тема 2025 года - сайт-специфик театр. Тюменцы получат возможность попробовать себя в разных направлениях театра, поработать с наставниками и федеральным экспертом, а в конце выступят с итогами работы за месяц", - уточнила Ирина.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

На реализацию проекта "Теплица" команда выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 689 тыс. 849 рублей, плюс софинансирование – 2 млн 852 тыс. рублей.

Организаторы школы пояснили, что наставники не только дадут участникам знания в области театра, но и проанализируют, кто и как себя проявляет, подберут каждому подходящую деятельность. Внутри мастерской получится модель любительского театра, где есть режиссер, артисты, декораторы, технические специалисты.

Система наставничества, выстроенная в театральной школе, позволит молодым людям проявить себя, выявит лидеров молодежного театрального движения Тюмени.

По итогам 2023 и 2024 годов работы "Теплицы" 10 % участников поступили на кафедру режиссуры Тюменского государственного института культуры, более 10 человек начали участвовать в иных театральных проектах города и стали заметны.

Напомним, в результате первого конкурса ПФКИ в 2025 г. грантовую поддержку получили 27 проектов жителей Тюменской области.

Анжела Лебедева