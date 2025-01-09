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О влиянии технологий на гуманитарную сферу жизни поговорят в ТюмГУ

Общество, 08:56 09 января 2025

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Цикл мероприятий "Гуманитарная повестка в эпоху машинного интеллекта" пройдет в Тюменском госуниверситете с 20 по 25 января. Она будет посвящена стремительному развитию технологий и их непосредственному влиянию на социальную и гуманитарную сферы жизни, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Принять участие в неделе могут сотрудники, аспиранты и студенты ТюмГУ, чья исследовательская деятельность связана с социальными и гуманитарными науками.

В рамках проекта с лекциями выступят руководитель программы развития ТюмГУ Надежда Федорова, директор Школы метапредметных компетенций Игорь Чубаров, директор Института государства и права Сергей Зенин. Участие в мероприятиях примут и приглашенные эксперты: академический директор Программы Master in Public Strategy Московской школы управления Сколково Сергей Градировский и руководитель проектов ПИШ МАИ, модератор и эксперт Московской школы управления Сколково Тимур Щукин.

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