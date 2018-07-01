В США открыли ранее неизвестный вид динозавра
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Об открытии нового вида динозавров заявили палеонтологи США. Об этом сообщает Газета. ру со ссылкой на Youtube-канал Музея естественной истории штата Юта.
Новый вид назвали Akainacephalus johnsoni (Акайноцефал джонсони), он принадлежал к инфраотряду анкилозавров.
По данным ученым, динозавр был покрыт крепким костяным панцирем, а на его хвосте располагались булавообразные окончания.
Как отмечается, исследователям удалось найти большую часть скелета динозавра.