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В США открыли ранее неизвестный вид динозавра

Общество, 09:03 21 июля 2018

Фото © Fotolia / ramirezom

Об открытии нового вида динозавров заявили палеонтологи США. Об этом сообщает Газета. ру со ссылкой на Youtube-канал Музея естественной истории штата Юта.

Новый вид назвали Akainacephalus johnsoni (Акайноцефал джонсони), он принадлежал к инфраотряду анкилозавров.

По данным ученым, динозавр был покрыт крепким костяным панцирем, а на его хвосте располагались булавообразные окончания.

Как отмечается, исследователям удалось найти большую часть скелета динозавра.

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