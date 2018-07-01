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В Тюмени выберут лучшего пожарного

Общество, 10:49 22 июля 2018

фото www.mchs.gov.ru

Областной смотр-конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" пройдет 25 июля в манеже учебного центра в п. Верхний Бор. В конкурсе примут участие отряды федеральной противопожарной службы Тюменской области, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Смотр-конкурс будет проходить в два этапа. Первый этап предусматривает сдачу нормативов по нескольким дисциплинам. В их числе - подъем по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни, преодоление полосы с препятствиями, вязка веревки, подтягивание на перекладине, челночный бег и километровый кросс.

На втором этапе участники покажут теоретические знания, касающиеся тактики пожаротушения, пожарно-спасательной техники, медицинской подготовки, противопожарной службы и правил по охране труда.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , конкурс пожарных

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