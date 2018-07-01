Урок мужества прошел в Голышманово

фото администрации Голышмановоского района фото администрации Голышмановоского района

Урок мужества прошел для учащихся третьей школы пос. Голышмано. Главным героем встречи с детьми стал руководитель отделения по работе с личным составом отдела полиции Виктор Жернаков, сообщает администрация Голышмановского района.

Он рассказал школьникам о службе в органах внутренних дел. На счету подполковника три командировки в Северо-Кавказский регион. Первая – в 1995 году в Грозный. В 2008 году вновь отправился в Грозный, но уже в числе сводного отряда тюменской полиции. Последняя командировка была в республику Дагестан, где он исполнял обязанности начальника отдела кадров.

Виктор Жернаков рассказал о событиях, которые происходили в горячих точках страны, и о том, что мужество проявляется не только в военное время. Он подчеркнул, что часто в мирной жизни возникают ситуации, требующие смелости и мужества вопреки страху смерти. Виктор Жернаков с детства занимается спортом, увлекается ходьбой на лыжах, много раз занимал первые места среди отделов полиции. В 2017 году стал победителем среди сотрудников патрульно-постовой службы полиции на звание "Лучший по профессии". Школьники с интересом слушали воспоминания подполковника и задавали вопросы.

В завершение встречи ребятам продемонстрировали спецсредства, а также дали возможность примерить экипировку сотрудника полиции.