Улица Дзержинского превратится в музей деревянного зодчества

фото usolt.livejournal.com фото usolt.livejournal.com

Улица Дзержинского в Тюмени станет не просто пешеходной зоной, она превратится в музей деревянного зодчества тюменских мастеров под открытым небом.

Об этом в прямом эфире программы "Откровенно" рассказал временно исполняющий полномочия главы администрации города Руслан Кухарук, сообщает администрация Тюмени.

По его словам, идея создания пешеходной зоны в границе ул. Дзержинского и примыкающих к ней объектов возникла давно. Она была представлена в дипломных и конкурсных работах тюменских студентов, на различных "круглых столах".

"В 2017 году мы провели открытый конкурс на проект создания пешеходной зоны этой территории, заявилось более 30 участников. На улице Дзержинского сконцентрировано множество объектов историко-культурного наследия и деревянного зодчества. Это наша жемчужина, она должна стать еще одним ключевым местом для Тюмени. Зона соединит центральную часть города с набережной", - рассказал Кухарук.

Основной акцент будет сделан на том, чтобы сохранить историческое архитектурное наследие и дать его образцам вторую жизнь. На территории будущей пешеходной улицы располагаются более 30 памятников истории и культуры. Благодаря созданию интересных пространств жители и гости города смогут изучить "сибирское барокко", оценить уникальность сибирского деревянного зодчества.