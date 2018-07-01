Пассажирка "Ford Escape" погибла в ДТП на трассе в Упоровском районе

фото УГИБДД по Тюменской области фото УГИБДД по Тюменской области

63-летняя пассажирка "Ford Escape" погибла в ДТП на трассе в Упоровском районе 25 июля, сообщает управление ГИБДД по Тюменской области.

На дороге между с. Бызово и Пушкарева автомобиль "Ford Escape" съехал в кювет и перевернулся. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля находился в состоянии опьянения. Показания алкотестера при прохождении им освидетельствования составили 1,16 мг/л (при допустимых 0,16мг/л). В результате аварии водитель получил травму головы, рану плеча и ссадины. Пассажирка погибла. В момент ДТП в салоне автомобиля также находился 15-летний подросток, который был пристегнут ремнем безопасности и не пострадал.

В окрестностях с. Вагай Омутинского района автомобиль "Жигули" пятой модели сбил 13-летнего велосипедиста. У подростка ушибы и ссадины.

В с. Армизонское на ул. Садовой около 20 часов 30 минут 25 июля водитель "Жигулей" седьмой модели сбил 4-летнюю девочку. По предварительным данным, малышка выбежала на проезжую часть неожиданно для водителя. В результате аварии девочка получила черепно-мозговую травму, перелом бедра и множественные ушибы.

В Тюмени на пересечении ул. Колхозной и Сибирской в 8 часов 30 минут 25 июля столкнулись автомобили "Hyundai Solaris", "Opel Astra" и "Isuzu Forward". Причиной аварии, по предварительным данным, стало несоблюдение очередности проезда перекрестка водителем автомобиля "Hyundai Solaris". В результате происшествия ушибы и переломы получили две 15-летние девочки – пассажирки "Hyundai Solaris". Травма головы и рана предплечья у 24-летнего водителя "Opel Astra".

Около 19 часов на ул. Интернациональной, 90 автомобиль "Газель" сбил 10-летнего велосипедиста, переезжавшего проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу. Мальчик получил ушибы.

Всего на 25 июля в регионе в 10 дорожно-транспортных происшествиях погибли четыре человека и получили травмы 11 человек. В числе пострадавших шестеро детей.