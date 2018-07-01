Турнир "Живые шахматы" пройдет в Бородино

фото Министерство культуры РФ фото Министерство культуры РФ

Турнир "Живые шахматы" начнется в музее-заповеднике "Бородинское поле" (Московская обл., Можайский р-н, д. Бородино) 29 июля в 13 часов, сообщает Министерство культуры РФ.

На время главной партии возле визит-центра Бородинского музея будет создана гигантская шахматная доска, фигуры на которой заменят профессиональные реконструкторы. Руководить игрой будут знаменитые шахматисты.

За российскую сторону выступит многократный чемпион мира, почетный член Российского военно-исторического общества, депутат Государственной Думы РФ Анатолий Карпов. Его противником станет мастер спорта международного класса по шахматам Михаил Стровский. Ими будет разыграна "неувядаемая" (вечнозеленая) партия, сыгранная в 1852 году Адольфом Андерсеном и Жаном Дюфреном.

Турнир планируют посетить заслуженный мастер спорта России, член Общественной палаты ФС РФ Сергей Карякин и почетный сенатор, глава сообщества мушкетеров Франции, герцог Эмери де Монтескью д’Артаньян.

Игра гроссмейстеров будет сопровождаться шоу-представлением и выступлением духового оркестра, который исполнит военные марши разных стран. Каждый ход соперников, сделанный на доске, будет продублирован реконструкторами в исторических костюмах русской и французской армии времен Отечественной войны 1812 года.