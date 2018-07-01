  • 27 июля 201827.07.2018пятница
  • USD62,9471
    EUR73,8181
  • В Тюмени 20..22 С 1 м/с ветер северный

Турнир "Живые шахматы" пройдет в Бородино

Общество, 18:52 27 июля 2018

фото Министерство культуры РФ

Турнир "Живые шахматы" начнется в музее-заповеднике "Бородинское поле" (Московская обл., Можайский р-н, д. Бородино) 29 июля в 13 часов, сообщает Министерство культуры РФ.

На время главной партии возле визит-центра Бородинского музея будет создана гигантская шахматная доска, фигуры на которой заменят профессиональные реконструкторы. Руководить игрой будут знаменитые шахматисты.

За российскую сторону выступит многократный чемпион мира, почетный член Российского военно-исторического общества, депутат Государственной Думы РФ Анатолий Карпов. Его противником станет мастер спорта международного класса по шахматам Михаил Стровский. Ими будет разыграна "неувядаемая" (вечнозеленая) партия, сыгранная в 1852 году Адольфом Андерсеном и Жаном Дюфреном.

Турнир планируют посетить заслуженный мастер спорта России, член Общественной палаты ФС РФ Сергей Карякин и почетный сенатор, глава сообщества мушкетеров Франции, герцог Эмери де Монтескью д’Артаньян.

Игра гроссмейстеров будет сопровождаться шоу-представлением и выступлением духового оркестра, который исполнит военные марши разных стран. Каждый ход соперников, сделанный на доске, будет продублирован реконструкторами в исторических костюмах русской и французской армии времен Отечественной войны 1812 года.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Анатолий Карпов , Бородино , шахматы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:15 27.07.2018Психологи Центра "Семья" приглашают тюменцев на онлайн-конференцию
19:10 27.07.2018В Тюмени стартовала четвертая школа Maker school
18:52 27.07.2018Турнир "Живые шахматы" пройдет в Бородино
18:31 27.07.2018Археологический музей-заповедник приглашает тюменцев на выставки под открытым небом