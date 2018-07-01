Тюмень вошла в тройку самых креативных городов России

Фото Центра туризма и краеведения "Азимут" Фото Центра туризма и краеведения "Азимут"

Тюмень вошла в число самых креативных российских городов и оказалась в тройке лидеров вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. Фонд Calvert 22 и консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) опубликовали данные рейтинга Индекса креативного капитала, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Под креативным капиталом авторы индекса понимают особенности социальной, культурной инфраструктуры и возможности инновационно-креативного сектора, которые привлекают представителей креативных профессий.

Рейтинг включает в себя такие показатели, как экономическое положение города, его культурная жизнь, городское окружение и образовательная среда, активность, образованность и открытость жителей. Блок "Власть" включает в себя показатели, которые показывают степень заинтересованности местных властей в развитии креативных индустрий, а также уровень их открытости. Также в рейтинге учитывается имиджевая привлекательность города.

Тюмень показала отличные результаты по показателям открытости власти и развитию городской среды. Эта награда - не первое достижение тюменского региона в области развития информатизации. Так, на Всероссийском конкурсе "Проектный Олимп" АИС "Электронная школа Тюменской области" и "Электронная медицинская карта" заняли второе место. Единая мобильная платформа Тюменской области, разработанная региональным департаментом информатизации, в 2018 году получила высокие оценки на Всероссийском конкурсе "Открытое правительство" как лучшая инициатива в области использования цифровых технологий и инноваций для повышения открытости органов государственной власти.