В библиодворике Ишима можно читать и веселиться

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Новая форма работы библиотекарей Ишима привлекает десятки юных жителей города. Библиодворик при Центральной библиотеке города работает с начала летних каникул и будет открыт до конца августа.

"Наши посетители не только читают книги, листают детские журналы, но и охотно, с азартом участвуют в конкурсах, командных соревнованиях, - рассказала ведущий библиотекарь центральной библиотечной системы Ишима Светлана Зверева, - К нам приходят дети из пришкольных лагерей, из близлежащих домов. А чтобы на площадке всегда было весело и интересно на помощь нашим сотрудникам приходят волонтеры-старшеклассники".

Кроме работы на площадке, волонтеры еще разносят информационные листовки с приглашениями в мир книг и развлечений.

В летний период в здании центральной библиотеки идут ремонтные работы, обновляется пол на втором этаже, лестничные марши и ступени. Новый учебный год и осенний сезон здесь собираются встретить в полной готовности. Традиционно по завершению лета в библиотеке увеличивается число постоянных читателей, детей и взрослых.

Инна Кондрашкина