Психологи Центра "Семья" приглашают тюменцев на онлайн-конференцию

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Онлайн-конференция "Безопасность ребенка дома и на улице" состоится на сайте для родителей "Детки" 1 августа.

На вопросы пользователей ответят специалисты регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" - ведущие психологи Джамиля Достовалова и Ольга Кирпичник, а также педагог-психолог Евгения Козырева, сообщили в пресс-службе центра.

"Тема детской безопасности выбрана нами не случайно, - отмечает директор Регионального Центра "Семья" Елена Перминова, - за последнее время увеличилось число несчастных случаев с участием детей – все мы знаем, как остро сейчас стоит тема выпадения из окон многоэтажных домов, участились случаи травматизации на детских и спортивных площадках. Специалисты нашего центра ответят на вопросы пользователей, расскажут о возрастных особенностях детей, влияющих на их безопасность, признаках, на которые стоит обратить внимание, чтобы обезопасить своего ребенка. Приглашаем всех желающих принять участие в конференции и благодарим сайт для родителей "Детки" за возможность выстраивания онлайн-диалога с родителями!"

Задавать свои вопросы можно уже сегодня, для этого необходимо перейти по ссылке, специалисты ответят на них 1 августа.