Двести команд примут участие в международных армейских играх

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Около 200 команд из более 30 стран прибыли на международные армейские игры "АрМИ-2018" в подмосковный парк культуры и отдыха вооруженных сил РФ "Патриот", сообщает РИА Новости.

"В Армейских международных играх примут участие 189 команд из 32 стран, представляющих Европу, Азию, Африку, Центральную и Латинскую Америки. Семнадцать иностранных государств направили своих наблюдателей. Шесть стран принимают участие впервые, это Алжир, Вьетнам, Мьянма, Пакистан, Судан и Филиппины", — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что самые представительные команды выставили КНР, Иран, Казахстан и Белоруссия. Китайские военнослужащие будут участвовать в 22 конкурсах военных игр, команды из Казахстана и Ирана — в 17 конкурсах, из Белоруссии – в 16. Российская сборная выступит в 27 конкурсах.

Больше всего команд участвует в конкурсе "Танковый биатлон", который пройдет на полигоне "Алабино" Московской области. В нем примут участие 23 команды. Впервые в конкурсе примут участие команды Вьетнама, Мьянмы, Сирии, ЮАР. Все команды выступят на танках Т-72Б3, предоставленных российской стороной. Команда КНР выступит на танке собственного производства, а команда Белоруссии — на танке Т-72, прошедшем модернизацию на предприятиях республики Кувейта.