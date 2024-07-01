Окружной этап "Зарницы 2.0" собрал молодежные команды в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

110 ребят принимают участие в окружном этапе флагманского проекта "Движения первых" – военно-патриотической игре "Зарница 2.0", который проходит в Тюмени. 18 июля дан старт состязаниями на полигоне ТВВИКУ.

На полигон съехались участники из Челябинской, Свердловской, Курганской и Тюменской областей и из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Ребята поделены на две возрастные категории: 11-13 и 14-17 лет. В каждой команде по 10 человек: восемь юношей и две девушки.

Соревновательная часть включает в себя военизированные эстафеты, состязания по условно-учетным специальностям. Ребята демонстрируют свои навыки на нескольких локациях. Они проходили военизированную полосу препятствий, показывали себя в тактической медицине, инженерной подготовке, маскировке позиций, основах выживания, огневой подготовке.

| Фото: Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

Как рассказал главный судья "Зарницы 2.0", начальник штаба "Юнармии" Ульяновской области Владимир Ульянов, этот день важен для участников, проверяют их личные и командные качества, смотрят, как сработались ребята, насколько слаженно работают вместе.

"Основные оценки отряды и лично командиры получают именно сегодня. Посмотрел, как на этапах проходят первые команды. Сразу видно хорошую подготовку участников, физическую форму. Заметна слаженность команд", — добавил он.

При нем военизированную полосу препятствий проходила команда ХМАО - Югры. Главный судья отметил, что это штатная общевойсковая полоса, ее немного модернизировали, чтобы добавить сюда медицинскую подготовку и переноску раненого.

Ульяна и Полина из югорской команды сказали, что для них это было несложно, так как они проходили это много раз. "Были в боевой готовности и прошли хорошо. Была хорошая подготовка, поддержка от руководителя, команды. Прошли все четко, слаженно", — сказали участницы.

На другой локации ребятам дали задание по маскировке позиций. Юноши и девушки перетаскивали бревна в нужное место, натягивали на них брезент, оборудовали пункт для обороны. Участвовала вся команда. "Вроде сделали все быстро и качественно. Нам дали на это 20 минут. Вообще этот день очень важен для нас, можно получить максимальное количество баллов, завтра у нас будет только финальный бой, к нему готовимся сегодня", — рассказал капитан команды "Вепрь" Тюменской области Егор Загородников.

На площадке напротив команда "Легион" из Кетово Курганской области показывала, как они усвоили тему по основам выживания. Группа соорудила укрытие от дождя при помощи тента размерами три на шесть метров, развела костер и вскипятила сладкий чай. Третье задание — выложить знак из международной таблицы сигналов бедствия "земля-воздух". На все было дано 10 минут.

| Фото: Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

14 и 15 июля на территории детского оздоровительно-образовательного центра "Алые паруса" проходил образовательный блок. Участники проходили обучение по условно-учетным специальностям: военкор, политрук, штурмовик, инженер-сапер, тактический медик, оператор беспилотных летательных аппаратов, топограф и командир отряда. Егор Загородников подчеркнул, что обучение для его команды и других проводили профессиональные инструкторы. "Все участники моей команды приобрели для себя новые знания и навыки. Мы применяем их уже сегодня на соревнованиях, они будут полезны и в дальнейшем. Я как командир отряда должен следить за своим личным составом, смотреть за тем, чтобы все были обеспечены необходимым. Все остальные знают свои боевые задачи", — добавил он.

| Фото: Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

17 июля между командами на полигоне ТВВИКУ состоится финальный бой. Участникам предстоит на практике применить полученные знания. Медики будут работать в паре – эвакуировать раненых и оказывать срочную помощь, два оператора БПЛА будут помогать командам с воздуха на DJI (разведка и сброс боеприпасов) и FPV (ударный дрон). Политрук команды будет отвечать за интернет-безопасность.

Решающее столкновение двух сторон будет проходить с применением лазертаг-оборудования. В бою командам предстоит выполнить итоговую задачу для окончательной победы над противником. Две лучшие сборные пройдут на Всероссийский финал проекта "Зарница 2.0".

Инна Пахомова