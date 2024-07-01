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Биоразнообразие микромира исследуют молодые ученые ТюмГУ

Общество, 16:52 17 июля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Молодые ученые ТюмГУ представили доклады на III международной конференции "Сохранение и преумножение генетических ресурсов микроорганизмов" в Санкт-Петербурге. Научная дискуссия на конференции проходила с участием промышленных компаний, занимающихся разработкой и внедрением биологических препаратов для сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Исследователи института X-BIO ТюмГУ Дарья Пошвина и Елена Герасимова изучают биотехнологический потенциал хозяйственно-ценных микроорганизмов и биоразнообразия микробиальных эукариот в экосистемах соленых и гиперсоленых водоемов России. В исследовании широко применялись методы молекулярной биологии и биоинформатики, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Использование передовых молекулярно-генетических технологий позволяет переосмыслить наше понимание микробного разнообразия и его роли в экосистемах. Реконструкция и расшифровка геномов, полученных из гиперсоленых экосистем, открывает доступ к новым генетическим ресурсам, которые можно использовать для разработки инновационных биотехнологических решений в таких областях, как фармацевтика или сельскохозяйственная биотехнология", — считает Дарья Пошвина.

В 2024 году команда ученых под руководством Елены Герасимовой победила в конкурсе грантов президентской программы Российского научного фонда и исследует биологические угрозы и биоразнообразие центрохелидных солнечников.

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# биологи , ТюмГУ

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