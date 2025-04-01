  • 23 апреля 202523.04.2025среда
  • USD81,4620
    EUR94,0400
  • В Тюмени 6..8 С 3 м/с ветер северо-западный

Тюменские спасатели откачали пострадавшего на утреннем пожаре кота

Происшествия, 14:04 23 апреля 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

20 сотрудников огнеборцев и четыре единицы техники участвовали в тушении пожара на ул. 50 лет Октября, 37А в Тюмени утром 23 апреля.

Как рассказали в МЧС по Тюменской области, в одиннадцатом часу утра произошло возгорание в квартире жилого пятиэтажного дома.

Прибыв на место вызова, спасатели оперативно ликвидировали пожар, не допустили распространения огня. Пламя повредило балкон и комнату.

Затем огнеборцы помогли коту, который находился в горевшей квартире. Пострадавшего откачали с помощью дыхательного аппарата и передали жильцам подъезда.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:31 23.04.2025320 тысяч рублей заплатит батутный центр в Тобольске травмированному ребёнку
14:04 23.04.2025Тюменские спасатели откачали пострадавшего на утреннем пожаре кота
13:20 23.04.2025Подростков за рулем мотоциклов задержали по пути в школу в Заводоуковске
12:25 23.04.2025На строительстве жилого комплекса в Тюмени выявили 11 мигрантов-нелегалов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора