Тюменские спасатели откачали пострадавшего на утреннем пожаре кота

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

20 сотрудников огнеборцев и четыре единицы техники участвовали в тушении пожара на ул. 50 лет Октября, 37А в Тюмени утром 23 апреля.

Как рассказали в МЧС по Тюменской области, в одиннадцатом часу утра произошло возгорание в квартире жилого пятиэтажного дома.

Прибыв на место вызова, спасатели оперативно ликвидировали пожар, не допустили распространения огня. Пламя повредило балкон и комнату.

Затем огнеборцы помогли коту, который находился в горевшей квартире. Пострадавшего откачали с помощью дыхательного аппарата и передали жильцам подъезда.