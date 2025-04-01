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В тюменском "Градостроителе" 130 пациентов получили помощь на локомате

Общество, 14:15 23 апреля 2025

130 пациентов получили помощь в восстановлении двигательной активности на локомате в "Градостроителе" в 2024 году, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Специалисты-реабилитологи назначают процедуры пациентам после инсультов и других поражений головного мозга, травм спинного мозга, заболеваний опорно-двигательного аппарата.

"Локомат состоит из нескольких компонентов. Ортез фиксирует ноги пациента и поддерживает их положение. Роботизированные устройства обеспечивают движение ног пациента, имитируя естественный процесс ходьбы. Подвесная система снижает нагрузку на нижние конечности, облегчая тренировочный процесс", - прокомментировал инструктор-методист Дмитрий Сысоев.

Во время сеанса пациент находится на специальной беговой дорожке, а роботизированные механизмы выполняют движения ногами, помогая пациенту восстановить утраченные двигательные навыки.

Оборудование приобретено на средства программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", реализуемой в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

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# Градостроитель , национальный проект Продолжительная и активная жизнь , нацпроект , реабилитация

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