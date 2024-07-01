В Тюмени задержали 17 нелегалов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

17 нелегалов выявлено в ходе миграционного рейда в Тюмени. Сотрудники полиции при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии выявили граждан без документов во время проверки ночного заведения, сообщает региональное УМВД.

На всех задержанных мигрантов полицейские составили административные протоколы. Материалы в отношении пяти нелегалов направлены в суд для решения вопроса об их принудительном выдворении за пределы страны.