Школьники из России взяли четыре медали на международной олимпиаде по химии

Фото International Chemistry Olympiad Фото International Chemistry Olympiad

Российские школьники на 50-й Международной химической олимпиаде в Чехии завоевали две золотые и две серебряные медали, москвич Алексей Коноплёв занял второе место в индивидуальном зачете, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения России.

"Двадцать восьмого июля в Праге (Чехия) подвели итоги 50-й Международной химической олимпиады (International Chemistry Olympiad — IChO). В состязании приняли участие команды школьников из 76 стран. Сборная команда России завоевала на олимпиаде две золотые и две серебряные медали", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году Россию на IChO-2018 представляли четыре школьника: Даниил Бардонов и Алексей Коноплёв из Москвы, Андрей Кобелев из Республики Татарстан и Михаил Матвеев из Вологды.

"По итогам олимпиады абсолютное второе место в индивидуальном зачете среди 300 участников IChO-2018 занял москвич Алексей Коноплёв", — говорится в релизе.

Российскую сборную поздравила министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева.