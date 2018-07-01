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Об аннулировании туров "Натали Турс" можно узнать по горячей линии

Общество, 10:52 30 июля 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Горячая линия по вопросам прав потребителей на получение экстренной помощи и возмещение убытков от аннулирования всех забронированных и оплаченных путевок туроператора "Натали Турс" действует в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, сообщает ведомство.

Управление обращает внимание потребителей, в случае объявления о приостановлении деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств, обязанность по возврату денежных средств, уплаченных туристом, возлагается на организацию, застраховавшую гражданскую ответственность туроператора, либо организацию, предоставившую банковскую гарантию.

Также потребитель имеет право требовать возмещения убытков, причиненных ему вследствие оказания услуг ненадлежащего качества. Если потребителям отказано в удовлетворении законных требований, управление готово незамедлительно обратиться с исками в суд в защиту их прав.

Консультацию можно получить, обратившись в общественную приемную управления по адресу Тюмень, ул. Рижская, 45а, либо позвонив по телефону 20-86-66, а также в Центр гигиены и эпидемиологии по Тюменской области по адресу Тюмень, ул. Холодильная, 57, либо по телефону 567-990 доб. 3722; 3723.

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# горячая линия , Натали Турс , туры , Управление Роспотребнадзора

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