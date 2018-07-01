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В ОП обсудят законопроект об аккредитации визовых центров

Общество, 13:54 31 июля 2018

emigranto.ru

Общественную экспертизу законопроекта об аккредитации для визовых центров с участием представителей профильных органов власти и экспертов проведут на площадке Общественной палаты РФ сразу после того, как закончатся думские каникулы.

Об этом сообщила председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и член комитета Олег Морозов внесли проект закона об обязательной аккредитации в МИД РФ всех компаний, специализирующихся на предоставлении гражданам посреднических услуг в получении виз.

По словам Косачева, введение аккредитации для визовых центров позволит юридически защитить права потребителей, в том числе их персональные данные, а закрывать центры никто не намерен. Тем не менее в индустрии выразили обеспокоенность тем, что реализация данной инициативы может повлечь закрытие визовых центров, поскольку ни один из операторов не соответствует перечисленным в документе критериям.

По мнению Елены Суторминой, обсуждение данного законопроекта является крайне важным.

"Нужно взвесить и изучить аргументы всех сторон, и самое главное, чтобы итоговые нововведения не усложняли жизнь гражданам. Подробно рассмотрим все поправки и подготовим свое заключение", — цитируют общественницу пресс-служба ОП РФ.

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# визовый центр , Общественная палата , туризм , экспертиза

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