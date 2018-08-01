Команда Тюменской области едет в Курск для участия во Всероссийских летних играх

Фото atmr.ru Фото atmr.ru

В Курск на финал XII Всероссийских летних сельских спортивных играх вылетает делегация Тюменской области 1 августа, сообщает администрация Тюменского района со ссылкой на Центр спортивной подготовки.

Команда Тюменской области - 39 спортсменов, три тренера и один представитель - будет представлена в 10 видах спорта. В состав делегации вошли спортсмены Тюменского района, в том числе команды по мас-рестлингу, мини-лапте, волейболу среди женских и мужских команд. Кроме того, два спортсмена из поселка Винзили примут участие в соревнованиях механизаторов, которые традиционно включены во Всероссийские летние сельские игры.

Финальные соревнования летних игр пройдут в Курске и районах Курской области со 2 по 7 августа. В этом году большой спортивный праздник посвящен 75-й годовщине Курской битвы.