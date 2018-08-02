Первую туристскую неделю регионов России посвятят культуре и рекреационному потенциалу субъектов РФ

Фото пресс-службы агентства туризма и продвижения Тюменской области Фото пресс-службы агентства туризма и продвижения Тюменской области

Первая туристская неделя регионов России, посвященная культуре и рекреационному потенциалу субъектов РФ, пройдет в культурно-выставочном центре "Сокольники" С 16 по 19 августа. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

Участниками выставки станут курортные комплексы, гостиницы, санатории, заповедники, тематические парки, усадьбы, музеи, туроператоры, агентские сети, транспортные компании, поставщики туристских услуг и услуг смежных отраслей, администрации субъектов Российской Федерации.

В программе недели — презентации видеороликов и фильмов о регионах, дегустации, розыгрыши призов, игры, мастер-классы, ярмарки экопродуктов, изделий народных художественных промыслов, сувенирной продукции.

16 августа состоится пресс-конференция, посвященная программе недели, и круглый стол по вопросам развития внутреннего и въездного туризма в регионах России.