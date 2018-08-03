Мужчин на Урале кормят смартфоны

Фото смартфоны, МегаФон Фото смартфоны, МегаФон

В три раза выросло число уральцев, которые оплачивают покупки смартфонами, с начала года. По данным аналитиков "МегаФона", особенно популярны бесконтактные оплаты у мужчин – 70% пользователей приложений Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay являются представителями сильного пола.

В июле смартфоны помогли уральцам совершить почти 40 тыс. покупок в различных магазинах на общую сумму 12,1 млн рублей.

Каждая вторая оплата была произведена в продуктовом супермаркете, ресторане, баре, кафе или пекарне. В список самых распространенных мест для таких операций также вошли автозаправки, зоомагазины, такси, сеть аптек.

Больше других тратят пользователи Google Pay. За одну покупку обладатель смартфона с таким приложением в среднем отдает 332 рубля, что на 5% выше аналогичного сервиса в iOS.

Мобильные устройства чаще всего заменяют владельцам кошельки и банковские карты в пятницу и субботу – треть от всех недельных транзакций приходится на эти дни. Отдыхают смартфоны в воскресенье, на него приходится меньшее число финансовых операций. Примечательно, что в июле уральцы стали расплачиваться с телефона в более позднее время: час-пик пришелся на период с 20 до 21 часа и с 22 до 23 часов.

"В отличие от наличных и кошельков – смартфон всегда под рукой, а оплатить им можно в одно касание. При сомнениях, какую карту подключать к приложениям Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, придет на помощь наша виртуальная карта. Ее можно моментально оформить на сайте – бесплатно и без очередей. Новых пользователей ждет удобное пополнение баланса – как внесение денег на счет телефона – и кэшбэк", – отмечает директор по продажам на массовом рынке "МегаФона" на Урале Александр Малов.

Подробнее о карте на сайте.