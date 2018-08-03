Семью из Муравленко признали хранителем традиций на всероссийском уровне

Фото ИА «Север-Пресс» Фото ИА «Север-Пресс»

Семья Варлаковых из Муравленко вошла в число победителей в номинации "Семья - хранитель традиций" по итогам Всероссийского конкурса "Семья года" в 2018 году, сообщает ИА "Север-Пресс".

Всего в этой номинации за победу боролись 70 семей, победителями признаны 18, отметили в департаменте социальной защиты населения ЯНАО.

Ямальская семья Варлаковых ведет активную общественную деятельность, умело совмещая профессиональную, культурную и творческую жизнь. История семьи началась с увлечения спортом, который в дальнейшем стал профессией супругов. Варлаковы чтят профессиональные традиции представителей трех поколений спортивной династии. Их семья из восьми человек - яркий пример дружной, сплоченной семьи, живущей совместными интересами.

Супруги Варлаковы прожили в браке 37 лет, достойно вырастили и воспитали двух дочерей. Они считают развитие творческих, интеллектуальных и спортивных способностей детей одним из главных приоритетов. Сейчас жизненные ценности и интерес к спорту прививают двум внучкам вместе с их родителями.

Всероссийский конкурс "Семья года" проводят Фонд поддержки детей и Минтруд России. В этом году почетное звание "Семья года- 2018" в пяти номинациях получили 85 российских семей. Всего за это звание боролись 329 семей из 85 субъектов Российской Федерации.

Итоговые мероприятия всероссийского конкурса с 21 по 23 ноября пройдут в Москве. Торжественная церемония чествования и награждение победителей состоится 22 ноября в концертном зале гостиницы "Космос". Истории самых выдающихся семей страны станут яркими страницами почетной книги "Семья года-2018".