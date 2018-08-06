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Бездомная Хаски Санта примет участие в WorldSkills Russia

Общество, 08:26 06 августа 2018

Фото sever-press.ru

Бездомная хаски по кличке Санта станет одной из героинь финала шестого Национального чемпионата "Молодые профессионалы" ("WorldSkills Russia"), который стартует в Южно-Сахалинске 8 августа. Об этом ИА "Север-Пресс" сообщили в оргкомитете WorldSkills Russia.

Санта - одна из 160 подопечных центра помощи животным "Доброе сердце", где сейчас содержат 70 собак и 90 кошек. Собака примет участие в компетенции "Ветеринария. Юниоры". Вместе с ней в вольеры на аэродроме Пушистом совсем скоро заселятся молодой бычок, баран, курица и кролик. И без того разношерстную компанию думали разбавить свиньей, но найти ее оказалось непросто. Бычка предоставил совхоз "Корсаковский", а остальных - крестьянско-фермерские хозяйства.

Участники не будут производить на животных никаких рискованных манипуляций, но базовые элементы своей нелегкой работы продемонстрировать смогут. В ходе конкурса необходимо будет определить клинический статус животных, выявить патологии (если они имеются) и дать рекомендации. Будет проведена ультразвуковая диагностика органов брюшной полости собаки, а также лабораторное исследование некоторых биологических жидкостей животных.

После окончания чемпионата бычок, баран, курица и кролик разъедутся по домам, а Санта, возможно, отправится не обратно в "Доброе сердце", а к новому хозяину, который будет готов взять собаку.

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# WorldSkills Russia

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